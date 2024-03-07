ПОЧЕТТИНО – о результатах команды: «Полностью понимаем разочарование»
Наставник надеется, что его подопечные добьются победы уже в матче с Ньюкаслом
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал последние результаты команды.
«Нечего жаловаться или что-либо говорить. Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование наших болельщиков. Нам нужно это принять. Нам нужно постараться улучшить свою игру и результаты, а также пытаться изменить это чувство. Нам нужны наши фанаты. Надеюсь, они поддержат нас в матче с «Ньюкаслом», – поделился наставник «синих», общаясь на пресс-конференции с журналистами.
Отметим, что «Челси» примет «Ньюкасл» в рамках 28-го тура АПЛ в понедельник, 11 марта. Перед отчетным поединком «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, их соперник располагается на 8-й строчке.
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