ПОЧЕТТИНО – о результатах команды: «Полностью понимаем разочарование»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал последние результаты команды.

«Нечего жаловаться или что-либо говорить. Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование наших болельщиков. Нам нужно это принять. Нам нужно постараться улучшить свою игру и результаты, а также пытаться изменить это чувство. Нам нужны наши фанаты. Надеюсь, они поддержат нас в матче с «Ньюкаслом», – поделился наставник «синих», общаясь на пресс-конференции с журналистами.

Отметим, что «Челси» примет «Ньюкасл» в рамках 28-го тура АПЛ в понедельник, 11 марта. Перед отчетным поединком «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, их соперник располагается на 8-й строчке.