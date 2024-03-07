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  4. Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч с Вересом
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 17:08 | Обновлено 07 марта 2024, 17:59
1616
1

Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч с Вересом

Динамовцы приехали в гости в Ровно

07 марта 2024, 17:08 | Обновлено 07 марта 2024, 17:59
1616
1
Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч с Вересом
ФК Динамо

Сегодня, 7 марта, «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ сыграет на выезде с ровенским «Вересом». Начало матча – в 18:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада, Кучеров, Шастал, В.Шарай, Гайдучик, Мрвальевич.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Волошин, Кабаев, Ванат.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига стартовые составы Верес Ровно Верес - Динамо Владислав Дубинчак Владимир Шепелев чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Pixelman
А як же ж новини про повернення Ярмоли?
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