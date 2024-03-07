Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч с Вересом

Сегодня, 7 марта, «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ сыграет на выезде с ровенским «Вересом». Начало матча – в 18:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада, Кучеров, Шастал, В.Шарай, Гайдучик, Мрвальевич.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Волошин, Кабаев, Ванат.