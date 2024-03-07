Украина. Премьер лига07 марта 2024, 17:08 | Обновлено 07 марта 2024, 17:59
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Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч с Вересом
Динамовцы приехали в гости в Ровно
07 марта 2024, 17:08 | Обновлено 07 марта 2024, 17:59
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Сегодня, 7 марта, «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ сыграет на выезде с ровенским «Вересом». Начало матча – в 18:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада, Кучеров, Шастал, В.Шарай, Гайдучик, Мрвальевич.
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Волошин, Кабаев, Ванат.
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