Источник: Бавария проявляет интерес к 22-летнему защитнику Фейеноорда

Мюнхенская «Бавария» присматривается к 22-летнему защитнику голландского «Фейеноорда» Квилиндси Хартману.

Как сообщает журналист Экрем Конур, мюнхенцы рассматривают футболиста как замену Альфонсо Дэвису, который вероятно покинет клуб по окончании сезона. При этом «Баварии» придется выдержать конкуренцию со стороны неназванных клубов Серии А и АПЛ.

Отметим, что Хартман является воспитанником «Фейеноорда». В нынешнем сезоне провел за роттердамцев 35 матчей во всех турнирах и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 23 млн евро.