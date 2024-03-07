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  4. Источник: Бавария проявляет интерес к 22-летнему защитнику Фейеноорда
Германия
07 марта 2024, 16:42 |
301
0

Источник: Бавария проявляет интерес к 22-летнему защитнику Фейеноорда

Квилиндси Хартман является воспитанником клуба из Роттердама

07 марта 2024, 16:42 |
301
0
Источник: Бавария проявляет интерес к 22-летнему защитнику Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Квилиндси Хартман

Мюнхенская «Бавария» присматривается к 22-летнему защитнику голландского «Фейеноорда» Квилиндси Хартману.

Как сообщает журналист Экрем Конур, мюнхенцы рассматривают футболиста как замену Альфонсо Дэвису, который вероятно покинет клуб по окончании сезона. При этом «Баварии» придется выдержать конкуренцию со стороны неназванных клубов Серии А и АПЛ.

Отметим, что Хартман является воспитанником «Фейеноорда». В нынешнем сезоне провел за роттердамцев 35 матчей во всех турнирах и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 23 млн евро.

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Источник Экрем Конур
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