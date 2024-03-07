Ребров объявляет состав сборной Украины на матчи плей-офф. LIVE трансляция

8 марта в 12:00 главный тренер национальной сборной Сергей Ребров объявит список игроков, которые будут готовиться к матчу плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Обнародование заявки национальной сборной вы сможете увидеть онлайн (плеер в этой новости).

Игра с Боснией состоится 21 марта. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф, где поборется за выход на Евро с Израилем или Исландией.

Ранее стало известно, что 11 июня в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сине-желтые проведут поединок с Молдовой. О датах проведения в июне еще двух контрольных матчей и о соперниках в них будет сообщено сразу после подписания соответствующих контрактов.