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  4. Ребров объявляет состав сборной Украины на матчи плей-офф. LIVE трансляция
Чемпионат Европы
07 марта 2024, 16:40 |
192
0

Ребров объявляет состав сборной Украины на матчи плей-офф. LIVE трансляция

8 марта в 12:00 главный тренер национальной сборной объявит список игроков на матч с Боснией

07 марта 2024, 16:40 |
192
0
Ребров объявляет состав сборной Украины на матчи плей-офф. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

8 марта в 12:00 главный тренер национальной сборной Сергей Ребров объявит список игроков, которые будут готовиться к матчу плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Обнародование заявки национальной сборной вы сможете увидеть онлайн (плеер в этой новости).

Игра с Боснией состоится 21 марта. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф, где поборется за выход на Евро с Израилем или Исландией.

Ранее стало известно, что 11 июня в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сине-желтые проведут поединок с Молдовой. О датах проведения в июне еще двух контрольных матчей и о соперниках в них будет сообщено сразу после подписания соответствующих контрактов.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция заявка Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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