ДЕ ДЗЕРБИ: «Не боюсь что-то пробовать, если верю в это»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби пообщался с журналистами перед матчем Лиги Европы против «Ромы», а также ответил на слова своего коллеги из римского клуба Даниэле Де Росси, назвавшего Роберто «гением».

«Нет, я не считаю себя гением. Я не считаю себя лучше других, но не боюсь упорно работать, и мне хватает смелости. Что, наверное, имеет значение – это моя страсть к футболу. Я не считаю себя умнее других. Я очень честен по этому поводу. Но я не боюсь что-то попробовать, если верю в это. Я не думаю об отрицательных последствиях.

Мы здесь не только для того, чтобы попасть в 1/4 финала, но и из-за того, что мы пишем историю. Это нечто беспрецедентное, чем гордятся клубы и болельщики. Я очень горжусь тем, что вернулся сюда со своей командой.

Обычно я влюблен в свои команды и своих игроков. Но это команда, которую я действительно люблю, команда, которая может проиграть 0:3, может быть разбита, но потом всегда начинает снова с гордостью и голодом».