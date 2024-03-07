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Лига чемпионов
07 марта 2024, 15:36 | Обновлено 07 марта 2024, 16:09
108
0

Без Мбаппе никуда. Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Килиан и Холанд оформили по дублю, Аканджи и Орбан забили по одному

07 марта 2024, 15:36 | Обновлено 07 марта 2024, 16:09
108
0
Без Мбаппе никуда. Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Пресс-служба УЕФА вынесла на голосование четверку претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В их число вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити») и Вилли Орбан («Лейпциг»).

Напомним, звездные форварды Мбаппе и Кейн оформили по дублю в матчах с «Реал Сосьедадом» и «Лацио» соответственно, Аканджи открыл счет в игре с «Копенгагеном», а Орбан отличился во встрече с «Реалом».

Проголосовать за лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов можно на сайте УЕФА.

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Гарри Кейн Килиан Мбаппе Мануэль Аканджи Вилли Орбан Лига чемпионов лучший игрок
Источник УЕФА
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