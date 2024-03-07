Без Мбаппе никуда. Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА вынесла на голосование четверку претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В их число вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити») и Вилли Орбан («Лейпциг»).

Напомним, звездные форварды Мбаппе и Кейн оформили по дублю в матчах с «Реал Сосьедадом» и «Лацио» соответственно, Аканджи открыл счет в игре с «Копенгагеном», а Орбан отличился во встрече с «Реалом».

Проголосовать за лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов можно на сайте УЕФА.