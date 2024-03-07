Заря – Минай. Известны стартовые составы

Сегодня, 7 марта, луганская «Заря» на «Арене Левый берег» в Киеве в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги примет закарпатский «Минай». Начало матча – в 15:30. Пока команды занимают 12-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Желько Любеновича на матч:

«Заря»: Сапутин, Рейс, Боль, Герреро, Батагов, Бутко, Чурко, Яцык, Антюх, Башич, Кирюханцев.

«Минай»: Кемкин, Дмитрук, Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев, Витенчук, Семотюк, Вакула, Устименко, Ременяк.