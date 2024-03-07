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  4. Заря – Минай. Известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 15:08 |
46
0

Заря – Минай. Известны стартовые составы

Матч 20-го тура УПЛ начнется в 15:30

07 марта 2024, 15:08 |
46
0
Заря – Минай. Известны стартовые составы
Арена Левый берег

Сегодня, 7 марта, луганская «Заря» на «Арене Левый берег» в Киеве в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги примет закарпатский «Минай». Начало матча – в 15:30. Пока команды занимают 12-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Желько Любеновича на матч:

«Заря»: Сапутин, Рейс, Боль, Герреро, Батагов, Бутко, Чурко, Яцык, Антюх, Башич, Кирюханцев.

«Минай»: Кемкин, Дмитрук, Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев, Витенчук, Семотюк, Вакула, Устименко, Ременяк.

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Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Минай Украинская Премьер-лига Заря - Минай стартовые составы
Источник Sport.ua
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