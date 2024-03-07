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07 марта 2024, 15:51 | Обновлено 07 марта 2024, 15:52
465
2

Назвала полицейского «белым». Футболистку Челси обвинили в расизме

Инцидент произошел в январе 2023 года

07 марта 2024, 15:51 | Обновлено 07 марта 2024, 15:52
465
2
Назвала полицейского «белым». Футболистку Челси обвинили в расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Саманта Керр

Звезда женской футбольной команды «Челси» Саманта Керр стала участницей расистского скандала.

Как сообщает Daily Mail, спортсменка в январе 2023 года бурно повеселилась на вечеринке, а затем поехала домой и повздорила по пути с таксистом. Спор возник из-за оплаты за проезд. Также отмечается, что футболистку вырвало прямо в машине.

Таксист вызвал полицию и Керр начала ругаться уже со стражем правопорядка, назвав его «тупым белым полицейским» (сама Керр является австралийкой). Источником не указывается, отреагировал ли страж порядка на грубое слово «тупой», но за «белого полицейского» он решил подать на футболистку в суд, обвинив в расизме.

Суд состоится в феврале следующего года. Если он решит, что австралийка виновна, то максимальное наказание может составить до 2 лет лишения свободы.

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Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Jeka23
Оце принизила так принизила) Як на мене, то ти сам себе принижуєш, коли подаєш на суд не за те, що тебе обізвали "тупим", а за слово "білий".
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0
Max123
Тобто з "тупим" він погодився, а з тим що він білий ні )))))
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-1
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