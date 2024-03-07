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07 марта 2024, 14:35 |
1058
0

Костюк рассказала, планирует ли сняться в эротической фотосессии

Марта любит эстетические фотосессии, но не вульгарные

07 марта 2024, 14:35 |
1058
0
Костюк рассказала, планирует ли сняться в эротической фотосессии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, планирует ли сняться в эротической фотосессии.

- Вы любите постить в инстаграме красивые и достаточно смелые личные фото. Мы когда-нибудь увидим вас в эротической фотосессии для какого-то журнала?
- Меня не звали, не знаю (смеется). Я не уверена. Люблю красивые эстетические фотосессии, но не вульгарные. Если это будет искусство и на фото будет передаваться эстетика атлетического тела, то возможно, я соглашусь. Думаю, что фото в стиле «ню» от меня не будет.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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