Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, планирует ли сняться в эротической фотосессии.

- Вы любите постить в инстаграме красивые и достаточно смелые личные фото. Мы когда-нибудь увидим вас в эротической фотосессии для какого-то журнала?

- Меня не звали, не знаю (смеется). Я не уверена. Люблю красивые эстетические фотосессии, но не вульгарные. Если это будет искусство и на фото будет передаваться эстетика атлетического тела, то возможно, я соглашусь. Думаю, что фото в стиле «ню» от меня не будет.