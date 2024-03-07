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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 14:18 | Обновлено 07 марта 2024, 14:42
298
0

Виктор СКРИПНИК: «Металлисту 1925 уже некуда отступать»

Главный тренер харьковчан – о непростом отрезке для клуба

07 марта 2024, 14:18 | Обновлено 07 марта 2024, 14:42
298
0
Виктор СКРИПНИК: «Металлисту 1925 уже некуда отступать»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал о психологическом состоянии команды, что пошло не так в матче против «Миная» и чего ожидать от матча против ЛНЗ:

- Вы уже наверняка проанализировали матч против «Миная», что пошло не так, чего не хватило команде, чтобы получить положительный результат?
- Потому что та команда также пыталась играть на победу, что им и удалось, к сожалению для нас. Те выводы, которые мы делаем, я надеюсь, что с их помощью достучимся до ребят. Они понимают, они расстроены. Но это футбол, это жизнь. На каждой тренировке мы стремимся выполнять ту работу, о которой мы договариваемся и делаем.

- В каком состоянии, прежде всего психологическом, сейчас находится команда?
- Сложно сказать, время лечит. Для ребят это не первое поражение, против этого нужно бороться, на это мы и настраиваемся. Наверное, что мы хотим показать наш лучший футбол, лучшее отношение к нашему труду. Сложно, но другим также сложно.

- По вашим ощущениям, ребятам нужно поднимать боевой дух или они понимают, что это футбол, все бывает и уже настраиваются на следующего соперника?
- Конечно, мы ожидаем, что ребята сделают правильные выводы. Однако можно говорить все, что заблагорассудится. Все покажет исключительно игра. Я надеюсь, что мы на правильном пути и работаем для этого.

- Следующий соперник «ЛНЗ», что можете сказать о них? Какие их сильные стороны и как их нивелировать?
- Игра на игру не приходится, как говорится. Они проиграли «Кривбассу» 0:3. Но мы смотрели эту игру, возможно, это был не их день. Затем игра против «Полесья», против соперника, который мечтает о еврокубках, ребята из ЛНЗ стояли в обороне, выбегали в атаки. Я говорю, что тот, кто больше хочет, тот и получает. Так случилось, что в конце матча Бойко совершил ошибку. Но, еще раз говорю, подобное может случиться с любым игроком. ЛНЗ сыграли на ноль, победили сильного соперника. Наверное, что это придаст им какие-то положительные эмоции и уверенность для этой команды. Нам уже некуда отступать, мы стремимся смотреть только на себя. Мы концентрируемся на тех моментах, где мы проседали или плохо играли против «Миная».

- Что можете выделить в ЛНЗ?
- Тот тренер, который там есть, он уже знает УПЛ, много лет здесь работал. У них есть опытные футболисты, которые там играют. Тот же Олейник, который, как я говорил, для него нет секретов в футболе, что и показала игра против «Полесья», ведь он был там, где нужно, забил хороший гол, очень эмоционально праздновал этот гол. Надеюсь, что это не случится в матче против нас. Еще раз говорю: ЛНЗ – это хорошая команда, но мы должны на себя смотреть и будем концентрироваться только на себе.

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Источник ФК Металлист 1925
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