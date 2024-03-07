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  4. Мбаппе и одноклубник Лунина. Названы претенденты на лучший гол недели в ЛЧ
Лига чемпионов
07 марта 2024, 13:35 | Обновлено 07 марта 2024, 13:51
231
0

Мбаппе и одноклубник Лунина. Названы претенденты на лучший гол недели в ЛЧ

В четырех матчах вторника-среды было забито 12 мячей

07 марта 2024, 13:35 | Обновлено 07 марта 2024, 13:51
231
0
Мбаппе и одноклубник Лунина. Названы претенденты на лучший гол недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба УЕФА опубликовала список из четырех претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Отметим, что четыре матча, сыгранные во вторник-среду, выдались результативными – в них было забито 12 мячей.

В число претендентов попали один из мячей Килиана Мбаппе (ПСЖ) в ворота «Реал Сосьедада» (2:1), Винисиуса («Реал») — «Лейпцигу» (1:1), Мануэля Аканджи («Манчестер Сити») — «Копенгагену» (3:1) и Мохамеда Эльюнусси («Копенгаген») — «Манчестер Сити» (1:3).

Проголосовать за самый красивый мяч можно по этой ссылке.

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Лига чемпионов Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Мануэль Аканджи Мохамед Эльюнусси ПСЖ Реал Мадрид Манчестер Сити Копенгаген
Источник УЕФА
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