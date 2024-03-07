Мбаппе и одноклубник Лунина. Названы претенденты на лучший гол недели в ЛЧ
В четырех матчах вторника-среды было забито 12 мячей
Пресс-служба УЕФА опубликовала список из четырех претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Отметим, что четыре матча, сыгранные во вторник-среду, выдались результативными – в них было забито 12 мячей.
В число претендентов попали один из мячей Килиана Мбаппе (ПСЖ) в ворота «Реал Сосьедада» (2:1), Винисиуса («Реал») — «Лейпцигу» (1:1), Мануэля Аканджи («Манчестер Сити») — «Копенгагену» (3:1) и Мохамеда Эльюнусси («Копенгаген») — «Манчестер Сити» (1:3).
Проголосовать за самый красивый мяч можно по этой ссылке.
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