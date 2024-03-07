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Лига Европы
07 марта 2024, 11:54 |
145
0

Вильярреал нанял телохранителей для тренера перед матчем Лиги Европы

Марселино возглавлял «Марсель» в начале текущего сезона

07 марта 2024, 11:54 |
145
0
Вильярреал нанял телохранителей для тренера перед матчем Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль будет обеспечен охраной во время поездки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Марселя», сообщает RMC Sport. Игра пройдет сегодня во Франции и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Обеспокоенность испанского клуба связана с тем, что 58-летний специалист возглавлял «Марсель» в начале текущего сезона и был вынужден покинуть команду из-за отношений с болельщиками. Марселино жаловался, что фанаты пытались влиять на решения внутри клуба. По данным СМИ, тренер даже получал угрозы.

В итоге «Вильярреал» решил нанять телохранителей для сопровождения Марселино. Кроме того, вместе с командой на выездной матч отправятся представители испанской полиции.

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Марселино Гарсия Тораль Вильярреал Марсель Лига Европы болельщики
Источник RMC Sport
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