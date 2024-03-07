Вильярреал нанял телохранителей для тренера перед матчем Лиги Европы

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль будет обеспечен охраной во время поездки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Марселя», сообщает RMC Sport. Игра пройдет сегодня во Франции и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Обеспокоенность испанского клуба связана с тем, что 58-летний специалист возглавлял «Марсель» в начале текущего сезона и был вынужден покинуть команду из-за отношений с болельщиками. Марселино жаловался, что фанаты пытались влиять на решения внутри клуба. По данным СМИ, тренер даже получал угрозы.

В итоге «Вильярреал» решил нанять телохранителей для сопровождения Марселино. Кроме того, вместе с командой на выездной матч отправятся представители испанской полиции.