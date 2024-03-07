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Лига чемпионов
07 марта 2024, 11:28 | Обновлено 07 марта 2024, 11:32
699
1

Боруссия Д гарантировала себе Клубный ЧМ. Известны 9 команд от Европы

ФИФА проведет обновленный турнир в США

07 марта 2024, 11:28 | Обновлено 07 марта 2024, 11:32
699
1
Боруссия Д гарантировала себе Клубный ЧМ. Известны 9 команд от Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

После вылета Лейпцига от Реала в Лиге чемпионов стало известно, что Боруссия Дортмунд гарантировала себе участие в Клубном чемпионате мира-2025.

От Германии в турнире будут участвовать Бавария и вторая по рейтингу Боруссия Дортмунд.

ФИФА недавно обновила Клубный ЧМ, расширив его до 32-х участников. Европа имеет квоту в 12 команд, уже известны 9 европейских участников: Бавария, Боруссия Д, Реал, Челси, ПСЖ, Манчестер Сити, Интер, Порту, Бенфика.

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

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клубный чемпионат мира по футболу Боруссия Дортмунд
Источник The Athletic
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Комментарии 1
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avk2307
Це ж тут повинен був Шахтар грати ? 
Тільки для того,щоб туди потрапити як виявилось не достатньо проплатити внутрішній чемпіонат. для ЛЧ може ще раз проканає можливо  купівля внутрішнього первенства , але на тому і все, треба буде грати чесно...
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