Лига чемпионов07 марта 2024, 11:28 | Обновлено 07 марта 2024, 11:32
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Боруссия Д гарантировала себе Клубный ЧМ. Известны 9 команд от Европы
ФИФА проведет обновленный турнир в США
07 марта 2024, 11:28 | Обновлено 07 марта 2024, 11:32
699
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После вылета Лейпцига от Реала в Лиге чемпионов стало известно, что Боруссия Дортмунд гарантировала себе участие в Клубном чемпионате мира-2025.
От Германии в турнире будут участвовать Бавария и вторая по рейтингу Боруссия Дортмунд.
ФИФА недавно обновила Клубный ЧМ, расширив его до 32-х участников. Европа имеет квоту в 12 команд, уже известны 9 европейских участников: Бавария, Боруссия Д, Реал, Челси, ПСЖ, Манчестер Сити, Интер, Порту, Бенфика.
Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.
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Тільки для того,щоб туди потрапити як виявилось не достатньо проплатити внутрішній чемпіонат. для ЛЧ може ще раз проканає можливо купівля внутрішнього первенства , але на тому і все, треба буде грати чесно...