Боруссия Д гарантировала себе Клубный ЧМ. Известны 9 команд от Европы

После вылета Лейпцига от Реала в Лиге чемпионов стало известно, что Боруссия Дортмунд гарантировала себе участие в Клубном чемпионате мира-2025.

От Германии в турнире будут участвовать Бавария и вторая по рейтингу Боруссия Дортмунд.

ФИФА недавно обновила Клубный ЧМ, расширив его до 32-х участников. Европа имеет квоту в 12 команд, уже известны 9 европейских участников: Бавария, Боруссия Д, Реал, Челси, ПСЖ, Манчестер Сити, Интер, Порту, Бенфика.

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.