Суарес купил дом за 11,5 миллиона долларов, чтобы стать соседом Месси
Уругваец будет жить рядом со своим другом
Новичок «Интер Майами» Луис Суарес приобрел дом на набережной во Флориде рядом с домом Лионеля Месси. Дом в 660 квадратных метров имеет 8 спален и 8 ванных комнат и находится в закрытом районе Бей Колони в Форт-Лодердейле.
За дом, который находится рядом с домом Лионеля Месси Суарес заплатил 11,5 миллиона долларов. Интересно, что предыдущие владельцы в 2020 году за этот дом заплатили 3,6 миллиона долларов и недавно завершили ремонт.
Лионелю Месси дом в Форт-Лодердейле обошелся в 10,8 миллиона долларов.
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