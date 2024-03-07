Суарес купил дом за 11,5 миллиона долларов, чтобы стать соседом Месси

Новичок «Интер Майами» Луис Суарес приобрел дом на набережной во Флориде рядом с домом Лионеля Месси. Дом в 660 квадратных метров имеет 8 спален и 8 ванных комнат и находится в закрытом районе Бей Колони в Форт-Лодердейле.

За дом, который находится рядом с домом Лионеля Месси Суарес заплатил 11,5 миллиона долларов. Интересно, что предыдущие владельцы в 2020 году за этот дом заплатили 3,6 миллиона долларов и недавно завершили ремонт.

Лионелю Месси дом в Форт-Лодердейле обошелся в 10,8 миллиона долларов.