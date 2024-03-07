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Major League Soccer
07 марта 2024, 11:24 | Обновлено 07 марта 2024, 11:41
329
0

Суарес купил дом за 11,5 миллиона долларов, чтобы стать соседом Месси

Уругваец будет жить рядом со своим другом

07 марта 2024, 11:24 | Обновлено 07 марта 2024, 11:41
329
0
Суарес купил дом за 11,5 миллиона долларов, чтобы стать соседом Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Лионель Месси

Новичок «Интер Майами» Луис Суарес приобрел дом на набережной во Флориде рядом с домом Лионеля Месси. Дом в 660 квадратных метров имеет 8 спален и 8 ванных комнат и находится в закрытом районе Бей Колони в Форт-Лодердейле.

За дом, который находится рядом с домом Лионеля Месси Суарес заплатил 11,5 миллиона долларов. Интересно, что предыдущие владельцы в 2020 году за этот дом заплатили 3,6 миллиона долларов и недавно завершили ремонт.

Лионелю Месси дом в Форт-Лодердейле обошелся в 10,8 миллиона долларов.

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Луис Суарес lifestyle Интер Майами
Источник Sport.ua
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