ФОТО. Лейпциг возмущен звездой Реала. Винисиус схватил игрока за горло

В непростом ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграл с «Лейпцигом» 1:1 и прошел дальше, но далеко не все в матче получалось у звездного форварда мадридцев Винисиуса Жуниора.

Игрок в одном из моментов просто схватил защитника гостей Вилли Орбана за шею, но получил за это лишь желтую карточку. В немецкой команде возмущены таким поведением бразильца.

«Судьям не хватает смелости, чтобы удалить такого игрока. Он двумя руками схватил меня за шею, это красная», – считает Орбан.

Согласен с ним и защитник Беньямин Хенрикс: «Вопрос в том, что случилось бы, если бы игрок «Лейпцига» так схватил игрока «Реала»?».

Мадридская команда следующего соперника в Лиге чемпионов узнает 15 марта.