ФОТО. Лейпциг возмущен звездой Реала. Винисиус схватил игрока за горло
Форвард Реала получил только желтую карточку
В непростом ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграл с «Лейпцигом» 1:1 и прошел дальше, но далеко не все в матче получалось у звездного форварда мадридцев Винисиуса Жуниора.
Игрок в одном из моментов просто схватил защитника гостей Вилли Орбана за шею, но получил за это лишь желтую карточку. В немецкой команде возмущены таким поведением бразильца.
«Судьям не хватает смелости, чтобы удалить такого игрока. Он двумя руками схватил меня за шею, это красная», – считает Орбан.
Согласен с ним и защитник Беньямин Хенрикс: «Вопрос в том, что случилось бы, если бы игрок «Лейпцига» так схватил игрока «Реала»?».
Мадридская команда следующего соперника в Лиге чемпионов узнает 15 марта.
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