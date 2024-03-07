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  4. ФОТО. Лейпциг возмущен звездой Реала. Винисиус схватил игрока за горло
Лига чемпионов
07 марта 2024, 11:11 | Обновлено 07 марта 2024, 11:32
1157
4

ФОТО. Лейпциг возмущен звездой Реала. Винисиус схватил игрока за горло

Форвард Реала получил только желтую карточку

07 марта 2024, 11:11 | Обновлено 07 марта 2024, 11:32
1157
4
ФОТО. Лейпциг возмущен звездой Реала. Винисиус схватил игрока за горло
Getty Images/Global Images Ukraine

В непростом ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграл с «Лейпцигом» 1:1 и прошел дальше, но далеко не все в матче получалось у звездного форварда мадридцев Винисиуса Жуниора.

Игрок в одном из моментов просто схватил защитника гостей Вилли Орбана за шею, но получил за это лишь желтую карточку. В немецкой команде возмущены таким поведением бразильца.

«Судьям не хватает смелости, чтобы удалить такого игрока. Он двумя руками схватил меня за шею, это красная», – считает Орбан.

Согласен с ним и защитник Беньямин Хенрикс: «Вопрос в том, что случилось бы, если бы игрок «Лейпцига» так схватил игрока «Реала»?».

Мадридская команда следующего соперника в Лиге чемпионов узнает 15 марта.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Вилли Орбан РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник Kicker
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Max-Morlock
Реальный плуг.  Сначала нарушил,  потом ещё раз нарушил= 2ЖК!
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+2
Burevestnik
на цьому сайті нещодавно було одне цікаве фото цього типа:
дивлячись на трибуни вболівальників суперника, він приставив долоні до своїх вух (ніби збільшив свої вуха) і висолопив повністю язик.
враховуючи колір його шкіри - це когось нагадує...   
ваші варіанти?       
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0
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Артем Шепіт
Але ж не задушив....
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-1
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