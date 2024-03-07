Мирон МАРКЕВИЧ: Антропометрические данные французского легионера впечатляют

Как стало известно Sport.ua, два потенциальных новичка «Карпат» – лидера Первой лиги, бразилец Ариэльсон и француз Джареб Хаса, которые прошлой осенью выступали, соответственно, за «Полесье» и «Маккаби» (Петах-Тиква) уже находятся в расположении «зелено -белых» на сборе в Ужгороде.

Главный тренер «Карпат» Мирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал последние новости из лагеря львовской команды:

– Что касается легионеров, то здесь особо комментировать нечего, им еще нужно пройти детальный медосмотр. Если со здоровьем у них все будет хорошо, тогда предложим подписать контракт. Хотя следует заметить, что антропометрические данные француза – впечатляют.

После закарпатского сбора несколько игроков продолжат готовиться в составе второлиговых «Карпат-2». Впрочем, есть и приятное исключение. С нами в Ужгороде был 19-летний Александр Фетько из «Карпат-2», произвел хорошее впечатление и он останется в основной команде.

8 марта подопечные Мирона Mаркевича сыграют очередной контрольный матч – с «Севлюшем» и вернутся во Львов, где пройдет заключительный этап подготовки к весенней части сезона.