В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

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Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове. Начало матча запланировано в 18:00.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.