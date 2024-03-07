Украина. Премьер лига07 марта 2024, 09:47 |
240
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос
Во Львове состоится матч 20-го тура украинской Премьер-лиги
07 марта 2024, 09:47 |
240
1
В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове. Начало матча запланировано в 18:00.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 марта 2024, 16:45 20
Киевский клуб хочет купить бывший заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко
Баскетбол | 07 марта 2024, 05:40 1
В четвертьфинале «Прометей» через неделю встретится с французским «Бургом»
Футбол | 07.03.2024, 09:49
Футбол | 06.03.2024, 10:58
Футбол | 06.03.2024, 14:50
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Щоб не робили кроти .навіть на поле не вийшли або били своїх воротах 3 ока гарантоаана
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.03.2024, 07:48
06.03.2024, 07:20
07.03.2024, 00:29 2
06.03.2024, 07:25
05.03.2024, 18:39 10
05.03.2024, 18:46
06.03.2024, 06:59 3
05.03.2024, 14:35 1