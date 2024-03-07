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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 09:47 |
240
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос

Во Львове состоится матч 20-го тура украинской Премьер-лиги

07 марта 2024, 09:47 |
240
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос
ФК Колос

В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове. Начало матча запланировано в 18:00.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fant24
Щоб не робили кроти .навіть на поле не вийшли або били своїх воротах 3 ока гарантоаана 
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