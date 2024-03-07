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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 09:20 | Обновлено 07 марта 2024, 09:21
370
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Рух

В Днепре состоится матч 20-го тура украинской Премьер-лиги

07 марта 2024, 09:20 | Обновлено 07 марта 2024, 09:21
370
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Рух
ФК Рух

В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Рух».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Днепре на стадионе «Арена Днепр». Начало матча запланировано в 13:00.

Видеотрансляцию поединка можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub или на телеканале 2+2.

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Источник Sport.ua
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