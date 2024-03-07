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  4. Анчелотти оценил ситуацию с налогами и возможным тюремным сроком
Испания
07 марта 2024, 09:49 |
810
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Анчелотти оценил ситуацию с налогами и возможным тюремным сроком

Тренер уверен, что ничего не нарушал

07 марта 2024, 09:49 |
810
0
Анчелотти оценил ситуацию с налогами и возможным тюремным сроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти в Испании обвиняется в уклонении от уплаты налогов, однако тренер уверен, что на момент обвинения еще не был резидентом Испании, поэтому закон не нарушал.

«Это старая история (с налогами – прим). Офис прокурора считает, что я тогда был резидентом Испании, а я считаю, что не был. Я штраф уже заплатил, деньги выплачены. Юристы обсуждают варианты».

«Я убежден в своей невиновности, потому что не был резидентом Испании на тот момент. Прокурор считает иначе. Что ж, пусть решит суд», — сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что итальянскому специалисту может грозить до 5 лет тюрьмы.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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