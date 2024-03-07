Анчелотти оценил ситуацию с налогами и возможным тюремным сроком
Тренер уверен, что ничего не нарушал
Наставник «Реала» Карло Анчелотти в Испании обвиняется в уклонении от уплаты налогов, однако тренер уверен, что на момент обвинения еще не был резидентом Испании, поэтому закон не нарушал.
«Это старая история (с налогами – прим). Офис прокурора считает, что я тогда был резидентом Испании, а я считаю, что не был. Я штраф уже заплатил, деньги выплачены. Юристы обсуждают варианты».
«Я убежден в своей невиновности, потому что не был резидентом Испании на тот момент. Прокурор считает иначе. Что ж, пусть решит суд», — сказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что итальянскому специалисту может грозить до 5 лет тюрьмы.
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