УАФ рассказала планы Реброва: проведет пресс-конференцию и объявит заявку

УАФ объявила о том, что 8 марта наставник сборной Украины Сергей Ребров проведет пресс-конференцию и объявит заявку игроков национальной команды на матч с Боснией и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024.

Мероприятие пройдет в Доме футбола, начало в 12:00.

Ранее сообщалось, что сборная Украины перед матчем проведет мини-сбор в испанской Марбелье.

Игра с Боснией пройдет 21 марта. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф, где сразится за выход на Евро с Израилем или Исландией.

Ожидается, что команды, которые проиграют свои полуфинальные встречи, проведут контрольный матч 26 марта.

Босния уже определилась с игроками на матч против Украины.