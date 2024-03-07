УАФ рассказала планы Реброва: проведет пресс-конференцию и объявит заявку
Сергей Ребров пообщается с журналистами
УАФ объявила о том, что 8 марта наставник сборной Украины Сергей Ребров проведет пресс-конференцию и объявит заявку игроков национальной команды на матч с Боснией и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024.
Мероприятие пройдет в Доме футбола, начало в 12:00.
Ранее сообщалось, что сборная Украины перед матчем проведет мини-сбор в испанской Марбелье.
Игра с Боснией пройдет 21 марта. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф, где сразится за выход на Евро с Израилем или Исландией.
Ожидается, что команды, которые проиграют свои полуфинальные встречи, проведут контрольный матч 26 марта.
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