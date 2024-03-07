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Чемпионат Европы
07 марта 2024, 09:10 | Обновлено 07 марта 2024, 09:11
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УАФ рассказала планы Реброва: проведет пресс-конференцию и объявит заявку

Сергей Ребров пообщается с журналистами

07 марта 2024, 09:10 | Обновлено 07 марта 2024, 09:11
1000
0
УАФ рассказала планы Реброва: проведет пресс-конференцию и объявит заявку
УАФ. Сергей Ребров

УАФ объявила о том, что 8 марта наставник сборной Украины Сергей Ребров проведет пресс-конференцию и объявит заявку игроков национальной команды на матч с Боснией и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024.

Мероприятие пройдет в Доме футбола, начало в 12:00.

Ранее сообщалось, что сборная Украины перед матчем проведет мини-сбор в испанской Марбелье.

Игра с Боснией пройдет 21 марта. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф, где сразится за выход на Евро с Израилем или Исландией.

Ожидается, что команды, которые проиграют свои полуфинальные встречи, проведут контрольный матч 26 марта.

Босния уже определилась с игроками на матч против Украины.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Босния и Герцеговина - Украина Украинская ассоциация футбола Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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