Шахтер Донецк

В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 20-го тура «Шахтер» занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 37 очков.

«Колос» занимает 8 строчку, сыграв 18 матчей и набрав 24 очка.

Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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