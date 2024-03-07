Шахтер Донецк

Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 18:00 матч 20-го тура УПЛ
В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».
Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове. Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 20-го тура «Шахтер» занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 37 очков.
«Колос» занимает 8 строчку, сыграв 18 матчей и набрав 24 очка.
Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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