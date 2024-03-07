В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Рух».

Игра пройдет в Днепре на стадионе «Арена Днепр». Начало матча запланировано в 13:00.

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К началу 20-го тура «Днепр-1» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 38 очков.

«Рух» занимает шестую строчку, сыграв 19 матчей и набрав 30 очков.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub или на телеканале 2+2.

Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ