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Чемпионат Украины
Днепр-1
08.03.2024 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 09:12 | Обновлено 07 марта 2024, 09:21
123
0

Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 13:00 матч 20-го тура УПЛ

07 марта 2024, 09:12 | Обновлено 07 марта 2024, 09:21
123
0
Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Днепр-1 – Рух

В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Рух».

Игра пройдет в Днепре на стадионе «Арена Днепр». Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 20-го тура «Днепр-1» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 38 очков.

«Рух» занимает шестую строчку, сыграв 19 матчей и набрав 30 очков.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub или на телеканале 2+2.

Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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