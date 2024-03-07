Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 13:00 матч 20-го тура УПЛ
В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Рух».
Игра пройдет в Днепре на стадионе «Арена Днепр». Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 20-го тура «Днепр-1» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 38 очков.
«Рух» занимает шестую строчку, сыграв 19 матчей и набрав 30 очков.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub или на телеканале 2+2.
Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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