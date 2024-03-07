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Украина. Первая лига
07 марта 2024, 08:13 | Обновлено 07 марта 2024, 08:14
364
0

Занимается Маркевич. В Карпатах оценили возможный трансфер бразильца

Тлумак пока не хочет говорить про Ариэльсона

07 марта 2024, 08:13 | Обновлено 07 марта 2024, 08:14
364
0
Занимается Маркевич. В Карпатах оценили возможный трансфер бразильца
ФК Полесье. Ариэльсон

Бразильский форвард Аэрильсон покинул Полесье и может оказаться в Перволиговых Карпатах, однако исполнительный директор львовского клуба Андрей Тлумак пока это не подтверждает.

«Пока нет 100% информации. Футболист еще не прибыл в расположение клуба. Так что я не могу вам сказать на 100%, есть ли он. Вот когда он приедет, тогда будем общаться. Я знаю, что там какие-то разговоры идут, но сегодня еще не могу ничего сказать – есть ли он, или его нет».

«Команда сейчас находится на сборе в Ужгороде без этого футболиста. Во-первых, есть люди, которые этим занимаются. Непосредственно за трансферы отвечает Мирон Богданович».

«Также у нас есть трансферный директор Глеб Корниенко, которым этим вопросом занимается», — сказал Тлумак.

Ариэльсон в нынешнем сезоне провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Контракт игрока принадлежит Крузейро.

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Ариэльсон Андрей Тлумак трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич
Источник UA-Football
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