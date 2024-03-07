Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий СУДАКОВ: «У Колоса такая команда – 30+, а у Фесюна 10 игр на ноль»
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 07:50 |
712
1

Георгий СУДАКОВ: «У Колоса такая команда – 30+, а у Фесюна 10 игр на ноль»

Игрок готовится к сложному матчу

07 марта 2024, 07:50 |
712
1
Георгий СУДАКОВ: «У Колоса такая команда – 30+, а у Фесюна 10 игр на ноль»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

В новом туре УПЛ Шахтер сыграет против Колоса, который идет на 8-й позиции, но имеет лучшую оборону чемпионата с 11 пропущенными голами.

Встречу оценил лидер Шахтера Георгий Судаков.

«Про турнирную позицию еще рано говорить. Мы знаем, что у нас еще два матча в запасе, нужно свои очки набирать, а не смотреть на другие команды. Следующий матч у нас с Колосом. У них команда 30+, с опытом. У них хорошая оборона, а Кирилл Фесюн там 10 игр на ноль отыграл, поэтому нужно нам в первую очередь над атакой работать».

«Вызов в сборную? Это ответственность. Сейчас будет матч отбора на Евро – тут и мотивация, и нервы даже. Мы знаем, что нужно делать и зачем мы едем. Смотрел несколько матчей Боснии. Точно будет сложная игра, особенно на выезде».

«Отдадим все силы. Про шансы говорить не хочу, будем готовиться», – сказал Судаков.

По теме:
Занимается Маркевич. В Карпатах оценили возможный трансфер бразильца
Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Минай
Шахтер Донецк Колос Ковалевка Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Кирилл Фесюн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Футбол | 06 марта 2024, 10:58 2
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб

Луис Адриано будет выступать за «Виторию» Салвадор – новичка бразильской Серии А-2024

ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
Футбол | 06 марта 2024, 14:50 7
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок

И все сыновья

Реал и Ман Сити – в 1/4 финала ЛЧ, успех Прометея, заявки сборных Украины
Футбол | 07.03.2024, 07:25
Реал и Ман Сити – в 1/4 финала ЛЧ, успех Прометея, заявки сборных Украины
Реал и Ман Сити – в 1/4 финала ЛЧ, успех Прометея, заявки сборных Украины
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Футбол | 06.03.2024, 16:45
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 07.03.2024, 06:59
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Щури розмовляти навчились?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
06.03.2024, 06:59 3
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
07.03.2024, 07:32
Футбол
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46
Другие виды
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
05.03.2024, 18:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем