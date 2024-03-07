Георгий СУДАКОВ: «У Колоса такая команда – 30+, а у Фесюна 10 игр на ноль»

В новом туре УПЛ Шахтер сыграет против Колоса, который идет на 8-й позиции, но имеет лучшую оборону чемпионата с 11 пропущенными голами.

Встречу оценил лидер Шахтера Георгий Судаков.

«Про турнирную позицию еще рано говорить. Мы знаем, что у нас еще два матча в запасе, нужно свои очки набирать, а не смотреть на другие команды. Следующий матч у нас с Колосом. У них команда 30+, с опытом. У них хорошая оборона, а Кирилл Фесюн там 10 игр на ноль отыграл, поэтому нужно нам в первую очередь над атакой работать».

«Вызов в сборную? Это ответственность. Сейчас будет матч отбора на Евро – тут и мотивация, и нервы даже. Мы знаем, что нужно делать и зачем мы едем. Смотрел несколько матчей Боснии. Точно будет сложная игра, особенно на выезде».

«Отдадим все силы. Про шансы говорить не хочу, будем готовиться», – сказал Судаков.