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  4. Тухель отказался от варианта с Барселоной. Названы две причины
Испания
07 марта 2024, 07:40 | Обновлено 07 марта 2024, 07:48
725
0

Тухель отказался от варианта с Барселоной. Названы две причины

Наставник не готов к переезду в Испанию

07 марта 2024, 07:40 | Обновлено 07 марта 2024, 07:48
725
0
Тухель отказался от варианта с Барселоной. Названы две причины
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Томас Тухель после нынешнего сезона покидает Баварию и уже имеет заинтересованность со стороны Барселоны, однако не планирует переезд в Испанию.

Сообщается, что тренер не знает испанский язык и сейчас не собирается тратить время на его изучение.

Кроме того, Тухель не в восторге от того, что сейчас происходит с каталонским клубом, который вынужден экономить на трансферах и не может себе позволить борьбу за топ-игроков.

Специалист не против вернуться в Англию, но точно известно, что в Саудовскую Аравию Тухель на этом этапа ехать не планирует. Как и тренировать сборную.

Ранее об уходе из Барселоны в конце сезона объявил Хави.

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Барселона Томас Тухель чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бавария
Источник Sport Bild
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