Тухель отказался от варианта с Барселоной. Названы две причины

Наставник Томас Тухель после нынешнего сезона покидает Баварию и уже имеет заинтересованность со стороны Барселоны, однако не планирует переезд в Испанию.

Сообщается, что тренер не знает испанский язык и сейчас не собирается тратить время на его изучение.

Кроме того, Тухель не в восторге от того, что сейчас происходит с каталонским клубом, который вынужден экономить на трансферах и не может себе позволить борьбу за топ-игроков.

Специалист не против вернуться в Англию, но точно известно, что в Саудовскую Аравию Тухель на этом этапа ехать не планирует. Как и тренировать сборную.

Ранее об уходе из Барселоны в конце сезона объявил Хави.