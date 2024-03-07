Тухель отказался от варианта с Барселоной. Названы две причины
Наставник не готов к переезду в Испанию
Наставник Томас Тухель после нынешнего сезона покидает Баварию и уже имеет заинтересованность со стороны Барселоны, однако не планирует переезд в Испанию.
Сообщается, что тренер не знает испанский язык и сейчас не собирается тратить время на его изучение.
Кроме того, Тухель не в восторге от того, что сейчас происходит с каталонским клубом, который вынужден экономить на трансферах и не может себе позволить борьбу за топ-игроков.
Специалист не против вернуться в Англию, но точно известно, что в Саудовскую Аравию Тухель на этом этапа ехать не планирует. Как и тренировать сборную.
Ранее об уходе из Барселоны в конце сезона объявил Хави.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
6 марта «горожане» обыграли «Копенгаген» и вышли в четвертьфинал турнира
Команда проведет сбор в Венгрии