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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 05:57 | Обновлено 07 марта 2024, 06:03
309
0

Кто сыграет в день смеха? Стали известны даты и время матчей 22-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ определила даты проведения и время начала поединков

07 марта 2024, 05:57 | Обновлено 07 марта 2024, 06:03
309
0
Кто сыграет в день смеха? Стали известны даты и время матчей 22-го тура УПЛ
УПЛ. Шахтер Донецк

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 22-го тура Украинской Премьер–лиги состоятся с 29 марта по 1 апреля.

Интересно, что матч между Рухом и ЛНЗ будет сыграет 1 апреля, в день смеха.

УПЛ. 22-й тур

29 марта (пятница)

  • 15:30. Заря – Металлист 1925

30 марта (суббота)

  • 13:00. Оболонь – Шахтер
  • 15:30. Полесье – Черноморец
  • 18:00. Верес – Кривбасс

31 марта (воскресенье)

  • 13:00. Минай – Александрия
  • 15:30. Ворскла – Динамо
  • 18:00. Колос – Днепр-1

1 апреля (понедельник)

  • 18:00. Рух – ЛНЗ
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Источник Sport.ua
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