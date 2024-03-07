Украина. Премьер лига07 марта 2024, 05:57 | Обновлено 07 марта 2024, 06:03
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Кто сыграет в день смеха? Стали известны даты и время матчей 22-го тура УПЛ
Дирекция УПЛ определила даты проведения и время начала поединков
07 марта 2024, 05:57 | Обновлено 07 марта 2024, 06:03
309
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 22-го тура Украинской Премьер–лиги состоятся с 29 марта по 1 апреля.
Интересно, что матч между Рухом и ЛНЗ будет сыграет 1 апреля, в день смеха.
УПЛ. 22-й тур
29 марта (пятница)
- 15:30. Заря – Металлист 1925
30 марта (суббота)
- 13:00. Оболонь – Шахтер
- 15:30. Полесье – Черноморец
- 18:00. Верес – Кривбасс
31 марта (воскресенье)
- 13:00. Минай – Александрия
- 15:30. Ворскла – Динамо
- 18:00. Колос – Днепр-1
1 апреля (понедельник)
- 18:00. Рух – ЛНЗ
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