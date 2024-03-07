Кто сыграет в день смеха? Стали известны даты и время матчей 22-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 22-го тура Украинской Премьер–лиги состоятся с 29 марта по 1 апреля.

Интересно, что матч между Рухом и ЛНЗ будет сыграет 1 апреля, в день смеха.

УПЛ. 22-й тур

29 марта (пятница)

15:30. Заря – Металлист 1925

30 марта (суббота)

13:00. Оболонь – Шахтер

15:30. Полесье – Черноморец

18:00. Верес – Кривбасс

31 марта (воскресенье)

13:00. Минай – Александрия

15:30. Ворскла – Динамо

18:00. Колос – Днепр-1

1 апреля (понедельник)