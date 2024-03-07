Другие новости07 марта 2024, 01:15 | Обновлено 07 марта 2024, 01:17
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
Важные события во всех видах спорта
07 марта 2024, 01:15 | Обновлено 07 марта 2024, 01:17
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В четверг, 7 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 Заря – Минай
18:00 Верес – Динамо Киев
19:45 Карабах – Байер
19:45 Спарта Прага – Ливерпуль
22:00 Бенфика – Рейнджерс
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