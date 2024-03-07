ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта

В четверг, 7 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Минай

1.56 – 3.90 – 6.55

18:00 Верес – Динамо Киев

11.00 – 5.90 – 1.27

19:45 Карабах – Байер

8.60 – 5.29 – 1.41

19:45 Спарта Прага – Ливерпуль

4.45 – 4.21 – 1.81

22:00 Бенфика – Рейнджерс

1.63 – 4.45 – 5.60