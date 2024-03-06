ВИДЕО. Лунин пропустил. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами
Мадридцы забили первыми, но немцы сразу отыгрались
В среду, 6 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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В стартовом составе традиционно вышел вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч стал девятым в старте.
На 65-й минуте счет в матче открыл Винисиус Жуниор, забивший с передачи Джуда Беллингема, а уже через три минуты счет в матче сравнял Вилли Орбан.
ВИДЕО. Лунин пропускает. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами
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