ВИДЕО. Лунин пропустил. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами

В среду, 6 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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В стартовом составе традиционно вышел вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч стал девятым в старте.

На 65-й минуте счет в матче открыл Винисиус Жуниор, забивший с передачи Джуда Беллингема, а уже через три минуты счет в матче сравнял Вилли Орбан.

ВИДЕО. Лунин пропускает. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами