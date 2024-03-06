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  4. ВИДЕО. Лунин пропустил. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами
Испания
06 марта 2024, 23:33 | Обновлено 06 марта 2024, 23:42
651
0

ВИДЕО. Лунин пропустил. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами

Мадридцы забили первыми, но немцы сразу отыгрались

06 марта 2024, 23:33 | Обновлено 06 марта 2024, 23:42
651
0
ВИДЕО. Лунин пропустил. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 6 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе традиционно вышел вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч стал девятым в старте.

На 65-й минуте счет в матче открыл Винисиус Жуниор, забивший с передачи Джуда Беллингема, а уже через три минуты счет в матче сравнял Вилли Орбан.

ВИДЕО. Лунин пропускает. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Вилли Орбан
Источник Sport.ua
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