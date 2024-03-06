Третья ракетка мира Коко Гофф появилась на обложке апрельского номера журнала Vogue.

Съемку провела известный фотограф Энни Лейбовиц. Статья о чемпионке US Open 2023 называется «В погоне за совершенством».

В текущем сезоне Гофф выиграла 12 из 15 матчей, а также стала чемпионкой турнира в Окленде.

В прошлом году Коко, кроме Открытого чемпионата США, выиграла соревнования в Цинциннати, Вашингтоне и Окленде.

С 6 по 17 марта американка примет участие на престижном тысячнике в Индиан-Уэллс. В 1-м раунде она встретится с победительницей матча Ван Сию – Клара Бюрель.

ФОТО. В погоне за совершенством. Третья ракетка мира снялась для Vogue