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06 марта 2024, 23:22 |
925
0

ФОТО. В погоне за совершенством. Третья ракетка мира снялась для Vogue

Коко Гофф появилась на обложке апрельского номера

06 марта 2024, 23:22 |
925
0
ФОТО. В погоне за совершенством. Третья ракетка мира снялась для Vogue
Instagram. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф появилась на обложке апрельского номера журнала Vogue.

Съемку провела известный фотограф Энни Лейбовиц. Статья о чемпионке US Open 2023 называется «В погоне за совершенством».

В текущем сезоне Гофф выиграла 12 из 15 матчей, а также стала чемпионкой турнира в Окленде.

В прошлом году Коко, кроме Открытого чемпионата США, выиграла соревнования в Цинциннати, Вашингтоне и Окленде.

С 6 по 17 марта американка примет участие на престижном тысячнике в Индиан-Уэллс. В 1-м раунде она встретится с победительницей матча Ван Сию – Клара Бюрель.

ФОТО. В погоне за совершенством. Третья ракетка мира снялась для Vogue

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Коко Гофф фото
Источник Sport.ua
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