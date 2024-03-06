ФОТО. В погоне за совершенством. Третья ракетка мира снялась для Vogue
Коко Гофф появилась на обложке апрельского номера
Третья ракетка мира Коко Гофф появилась на обложке апрельского номера журнала Vogue.
Съемку провела известный фотограф Энни Лейбовиц. Статья о чемпионке US Open 2023 называется «В погоне за совершенством».
В текущем сезоне Гофф выиграла 12 из 15 матчей, а также стала чемпионкой турнира в Окленде.
В прошлом году Коко, кроме Открытого чемпионата США, выиграла соревнования в Цинциннати, Вашингтоне и Окленде.
С 6 по 17 марта американка примет участие на престижном тысячнике в Индиан-Уэллс. В 1-м раунде она встретится с победительницей матча Ван Сию – Клара Бюрель.
ФОТО. В погоне за совершенством. Третья ракетка мира снялась для Vogue
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