Лига чемпионов06 марта 2024, 22:57 | Обновлено 06 марта 2024, 23:05
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ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку
Три гола за один тайм игроки Манчестер Сити отгрузили сопернику в матче ЛЧ
06 марта 2024, 22:57 | Обновлено 06 марта 2024, 23:05
281
0
6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена
Три гола за один тайм игроки Манчестер Сити отгрузили сопернику. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку (3:1).
ГОЛ! 3:1. Эрлинг Холанд, 45+3 мин.
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