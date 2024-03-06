Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку
Лига чемпионов
06 марта 2024, 22:57 | Обновлено 06 марта 2024, 23:05
281
0

ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку

Три гола за один тайм игроки Манчестер Сити отгрузили сопернику в матче ЛЧ

06 марта 2024, 22:57 | Обновлено 06 марта 2024, 23:05
281
0
ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена

Три гола за один тайм игроки Манчестер Сити отгрузили сопернику. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку (3:1).

ГОЛ! 3:1. Эрлинг Холанд, 45+3 мин.

По теме:
Комфортно в четвертьфинал. Ман Сити с голом Холанда снова одолел Копенгаген
Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом
ВИДЕО. Лунин пропустил. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами
Копенгаген Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Сити - Копенгаген Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Теннис | 06 марта 2024, 07:25 0
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?

Стив Джонсон не сумел преодолеть первый раунд квалификации в Индиан-Уэллс

В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику
Футбол | 06 марта 2024, 18:44 36
В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику
В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику

Андрей Шахов опроверг слухи

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Футбол | 06.03.2024, 10:58
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Биатлон | 06.03.2024, 12:55
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
Футбол | 06.03.2024, 23:54
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
05.03.2024, 01:44 5
Теннис
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
04.03.2024, 20:55
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
04.03.2024, 23:05 6
Бокс
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
05.03.2024, 14:35 1
Футбол
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
06.03.2024, 07:48
Бокс
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем