ВИДЕО. Копенгаген отыграл один мяч в игре против Манчестер Сити

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

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Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена

Копенгаген отыграл один мяч. На 29-й минуте Мохамед Эльюнусси огорчил голкипера соперников из Англии (1:2).

ГОЛ! 2:1. Мохамед Эльюнусси, 29 мин.