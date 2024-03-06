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Лига чемпионов
06 марта 2024, 22:37 | Обновлено 06 марта 2024, 23:00
224
0

ВИДЕО. Копенгаген отыграл один мяч в игре против Манчестер Сити

На 29-й минуте Мохамед Эльюнусси огорчил голкипера соперников из Англии

06 марта 2024, 22:37 | Обновлено 06 марта 2024, 23:00
224
0
ВИДЕО. Копенгаген отыграл один мяч в игре против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Эльюнусси

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена

Копенгаген отыграл один мяч. На 29-й минуте Мохамед Эльюнусси огорчил голкипера соперников из Англии (1:2).

ГОЛ! 2:1. Мохамед Эльюнусси, 29 мин.

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Источник Sport.ua
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