Лига чемпионов06 марта 2024, 22:37 | Обновлено 06 марта 2024, 23:00
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ВИДЕО. Копенгаген отыграл один мяч в игре против Манчестер Сити
На 29-й минуте Мохамед Эльюнусси огорчил голкипера соперников из Англии
06 марта 2024, 22:37 | Обновлено 06 марта 2024, 23:00
224
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6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена
Копенгаген отыграл один мяч. На 29-й минуте Мохамед Эльюнусси огорчил голкипера соперников из Англии (1:2).
ГОЛ! 2:1. Мохамед Эльюнусси, 29 мин.
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