Лига чемпионов06 марта 2024, 22:19 | Обновлено 06 марта 2024, 22:32
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ВИДЕО. Второй быстрый гол. Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити
На 9-й минуте хозяева поля снова забили в ворота Копенгагена
06 марта 2024, 22:19 | Обновлено 06 марта 2024, 22:32
147
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6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена
Хозяева поля забили второй быстрый гол. На 9-й минуте Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити (2:0).
ГОЛ! 2:0. Хулиан Альварес, 9 мин.
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