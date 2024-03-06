Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Второй быстрый гол. Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити
Лига чемпионов
06 марта 2024, 22:19 | Обновлено 06 марта 2024, 22:32
147
0

ВИДЕО. Второй быстрый гол. Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити

На 9-й минуте хозяева поля снова забили в ворота Копенгагена

06 марта 2024, 22:19 | Обновлено 06 марта 2024, 22:32
147
0
ВИДЕО. Второй быстрый гол. Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена

Хозяева поля забили второй быстрый гол. На 9-й минуте Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити (2:0).

ГОЛ! 2:0. Хулиан Альварес, 9 мин.

По теме:
Комфортно в четвертьфинал. Ман Сити с голом Холанда снова одолел Копенгаген
Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом
ВИДЕО. Лунин пропустил. Реал и РБ Лейпциг за три минуты обменялись голами
Копенгаген Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Сити - Копенгаген Хулиан Альварес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс
Футбол | 06 марта 2024, 19:22 21
В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс
В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс

Судья, в целом, все сделал правильно

Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Теннис | 06 марта 2024, 07:25 0
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?

Стив Джонсон не сумел преодолеть первый раунд квалификации в Индиан-Уэллс

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Футбол | 06.03.2024, 10:58
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
Футбол | 06.03.2024, 23:54
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
Футбол | 06.03.2024, 14:50
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
05.03.2024, 22:45 4
Футбол
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
05.03.2024, 15:42 38
Футбол
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
04.03.2024, 20:55
Бокс
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
05.03.2024, 09:25 1
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
05.03.2024, 01:44 5
Теннис
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
05.03.2024, 14:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем