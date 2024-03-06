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  4. ВИДЕО. Лунин совершил сейв после выхода 1 на 1, но соперник был в офсайде
Лига чемпионов
06 марта 2024, 22:43 | Обновлено 06 марта 2024, 22:44
1989
0

ВИДЕО. Лунин совершил сейв после выхода 1 на 1, но соперник был в офсайде

Украинский вратарь надежно закрыл ближний угол

06 марта 2024, 22:43 | Обновлено 06 марта 2024, 22:44
1989
0
ВИДЕО. Лунин совершил сейв после выхода 1 на 1, но соперник был в офсайде
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 6 марта 2024 года, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «РБ Лейециг». Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных», счет второго поединка по состоянию на конец первого тайма до сих пор остается не открытым.

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На 10-й минуте игры «РБ Лейпциг», казалось бы, вывел своего нападающий Беньямина Шешко 1 на 1 против украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

Позже оказалось, что словенец находился в положении вне игры, но в любом случае ему не удалось переиграть Лунина, который надежно отразил удар в ближний угол.

ВИДЕО. Лунин совершил сейв после выхода 1 на 1, но соперник был в офсайде

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Андрей Лунин Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг видео голов и обзор Беньямин Шешко
Источник Sport.ua
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