Сегодня, 6 марта 2024 года, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «РБ Лейециг». Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных», счет второго поединка по состоянию на конец первого тайма до сих пор остается не открытым.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 10-й минуте игры «РБ Лейпциг», казалось бы, вывел своего нападающий Беньямина Шешко 1 на 1 против украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

Позже оказалось, что словенец находился в положении вне игры, но в любом случае ему не удалось переиграть Лунина, который надежно отразил удар в ближний угол.

ВИДЕО. Лунин совершил сейв после выхода 1 на 1, но соперник был в офсайде