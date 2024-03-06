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Лига чемпионов
06 марта 2024, 22:12 | Обновлено 06 марта 2024, 22:22
24
0

ВИДЕО. Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном

Хозяева поля забили быстрый гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2024, 22:12 | Обновлено 06 марта 2024, 22:22
24
0
ВИДЕО. Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена

Хозяева поля забили быстрый гол в ответном матче. Мануэль Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном (1:0).

ГОЛ! 1:0. Мануэль Аканджи, 5 мин.

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Источник Sport.ua
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