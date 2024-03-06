Лига чемпионов06 марта 2024, 22:12 | Обновлено 06 марта 2024, 22:22
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ВИДЕО. Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном
Хозяева поля забили быстрый гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
06 марта 2024, 22:12 | Обновлено 06 марта 2024, 22:22
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6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена
Хозяева поля забили быстрый гол в ответном матче. Мануэль Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном (1:0).
ГОЛ! 1:0. Мануэль Аканджи, 5 мин.
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