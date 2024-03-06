Масштабные обстрелы Одессы не испугали шестого аргентинца Черноморца

До закрытия трансферного окна в Украине одесский «Черноморец» намерен усилить ряды еще как минимум одним новичком.

Учитывая дефицит квалифицированных футболистов на внутреннем рынке, не исключено, что форму команды Романа Григорчука наденет еще кто-то из легионеров. Очередным из них, как уже сообщалось, сегодня стал аргентинец Фабрисио Альваренга, который подписал контракт с одесским клубом. Решение об альянсе с 28-летним полузащитником было принято «Черноморцем» после процесса просмотра, начавшегося в конце зимы. По информации Sport.ua, трудовое соглашение с Альваренгой оформлено на 15 месяцев – до окончания сезона 2024/25.

Процедура подписания контракта с этим футболистом пришлась на пятые сутки ракетных и дроновых атак Одессы со стороны россии.

– Несмотря на обстрелы прошлой и сегодняшней ночью, никакой паники у наших новоиспеченных легионеров нет, – сказал генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра, – Это же касается и Альваренги. Он не «кипит».

Предыдущим клубом аргентинца был львовский «Рух», где он провел два с половиной года – начиная с сезона 2021/22 до осенней части 2023/24 включительно. А до этого воспитанник футбольной школы «Велес Сарсфилд» защищал цвета другого украинского клуба – донецкого «Олимпика», в котором отыграл сезон-2020/21.

До появления Фабрисио Альваренга в Одессе «Черноморец» неоднократно прибегал к услугам легионеров из Аргентины. Таких в одесском клубе было пятеро – Дамиан Хименес (2007/08 – 2008/09), Пабло Витти (2008/09), Мигель Портильо (2010/11), Себастьян Сетти (2010/11 – 2011/12) и Пабло Фонтанельо (2011/12 – 2013/14).