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Лига чемпионов
06 марта 2024, 21:51 | Обновлено 06 марта 2024, 22:00
42
0

Марко РОЗЕ: «Мы способны играть с Реалом на равных. Надо немного удачи»

В поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» принимает «РБ Лейпциг»

06 марта 2024, 21:51 | Обновлено 06 марта 2024, 22:00
42
0
Марко РОЗЕ: «Мы способны играть с Реалом на равных. Надо немного удачи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Вечером 6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Главный тренер РБ Лейпциг Марко Розе перед игрой сказал:

«Мы убеждены, что способны это сделать. Если бы было иначе, можно было сразу отправляться домой.

Спали с мыслями о том, что мы способны добиться феноменального результата. Надо немного удачи, и мы можем это сделать.

В первом матче мы показали «Реалу», что способны играть в ним на равных. Мы здесь и готовы продемонстрировать это снова».

В первом матче в Германии минимальную победу одержал мадридский клуб благодаря голу Браима Диаса (1:0).

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг пресс-конференция Марко Розе
Источник УЕФА
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