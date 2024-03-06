Марко РОЗЕ: «Мы способны играть с Реалом на равных. Надо немного удачи»
В поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» принимает «РБ Лейпциг»
Вечером 6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».
Главный тренер РБ Лейпциг Марко Розе перед игрой сказал:
«Мы убеждены, что способны это сделать. Если бы было иначе, можно было сразу отправляться домой.
Спали с мыслями о том, что мы способны добиться феноменального результата. Надо немного удачи, и мы можем это сделать.
В первом матче мы показали «Реалу», что способны играть в ним на равных. Мы здесь и готовы продемонстрировать это снова».
В первом матче в Германии минимальную победу одержал мадридский клуб благодаря голу Браима Диаса (1:0).
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