Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНЧЕЛОТТИ: «Лейпциг очень опасен при переходах. Еще ничего не окончено»
Лига чемпионов
06 марта 2024, 21:47 | Обновлено 06 марта 2024, 21:56
74
0

АНЧЕЛОТТИ: «Лейпциг очень опасен при переходах. Еще ничего не окончено»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «РБ Лейпциг»

06 марта 2024, 21:47 | Обновлено 06 марта 2024, 21:56
74
0
АНЧЕЛОТТИ: «Лейпциг очень опасен при переходах. Еще ничего не окончено»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вечером 6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед игрой сказал:

«Мы должны показать лучшую версию себя. Противостояние еще не окончено. Говорить о сезоне пока сложно.

Мы провели оценку первого матча и отметили как положительные стороны, так и сферы, в которых мы можем стать лучше.

Думаю, что мы хорошо подготовились и обязательно прибавим. Лейпциг очень опасен при переходах».

В первом матче в Германии минимальную победу одержал мадридский клуб благодаря голу Браима Диаса (1:0).

По теме:
ВИДЕО. Второй быстрый гол. Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити
ВИДЕО. Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном
Марко РОЗЕ: «Мы способны играть с Реалом на равных. Надо немного удачи»
Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг Карло Анчелотти пресс-конференция
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024
Футбол | 06 марта 2024, 16:57 7
Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024
Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024

Команда Юрия Мороза реализовала свои шансы

ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
Футбол | 06 марта 2024, 14:50 7
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок

И все сыновья

Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела
Футбол | 06.03.2024, 21:40
Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела
Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Футбол | 06.03.2024, 10:58
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Футбол | 06.03.2024, 16:45
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
05.03.2024, 15:42 38
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
04.03.2024, 23:05 6
Бокс
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 3
Биатлон
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01
Снукер
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем