АНЧЕЛОТТИ: «Лейпциг очень опасен при переходах. Еще ничего не окончено»
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «РБ Лейпциг»
Вечером 6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед игрой сказал:
«Мы должны показать лучшую версию себя. Противостояние еще не окончено. Говорить о сезоне пока сложно.
Мы провели оценку первого матча и отметили как положительные стороны, так и сферы, в которых мы можем стать лучше.
Думаю, что мы хорошо подготовились и обязательно прибавим. Лейпциг очень опасен при переходах».
В первом матче в Германии минимальную победу одержал мадридский клуб благодаря голу Браима Диаса (1:0).
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