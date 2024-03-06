АНЧЕЛОТТИ: «Лейпциг очень опасен при переходах. Еще ничего не окончено»

Вечером 6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед игрой сказал:

«Мы должны показать лучшую версию себя. Противостояние еще не окончено. Говорить о сезоне пока сложно.

Мы провели оценку первого матча и отметили как положительные стороны, так и сферы, в которых мы можем стать лучше.

Думаю, что мы хорошо подготовились и обязательно прибавим. Лейпциг очень опасен при переходах».

В первом матче в Германии минимальную победу одержал мадридский клуб благодаря голу Браима Диаса (1:0).