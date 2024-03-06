Тренер объяснил, почему Хачериди играет на любительском уровне

Главный тренер иванковского «Штурма» Владимир Бондаренко объяснил, почему бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди и другие опытные футболисты сейчас играют на любительском уровне.

– Где находите мотивацию возрастных лидеров? Ведь, казалось бы, после УПЛ, еврокубков и сборных – что доказывать в футболе 36-летнему Хачериди, 35-летнему Дитятьеву, 38-летнему Шевчуку, 42-летнему Старгородскому?

– Мне очень приятно работать с такими ребятами. Дело это нелегкое, потому что передо мной большие футбольные авторитеты, но очень интересное – потому что футбольного мозга, мышления и понимания у них у каждого на нескольких начинающих хватит. Конечно, я не буду скрывать, что эти футболисты, несмотря на ветеранский возраст, просто не наигрались и слишком любят это дело. Ну, а «Штурм» привлекает их хорошим коллективом, командным духом, амбициозными задачами. За это спасибо нашим играющим президентам Дмитрию Дымничу и Игорю Наконечному.