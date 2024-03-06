Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер объяснил, почему Хачериди играет на любительском уровне
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 22:01 |
842
0

Тренер объяснил, почему Хачериди играет на любительском уровне

Владимир Бондаренко из «Штурма» считает, что Евгений еще не наигрался

06 марта 2024, 22:01 |
842
0
Тренер объяснил, почему Хачериди играет на любительском уровне
ФК Штурм Иванков. Евгений Хачериди

Главный тренер иванковского «Штурма» Владимир Бондаренко объяснил, почему бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди и другие опытные футболисты сейчас играют на любительском уровне.

– Где находите мотивацию возрастных лидеров? Ведь, казалось бы, после УПЛ, еврокубков и сборных – что доказывать в футболе 36-летнему Хачериди, 35-летнему Дитятьеву, 38-летнему Шевчуку, 42-летнему Старгородскому?

– Мне очень приятно работать с такими ребятами. Дело это нелегкое, потому что передо мной большие футбольные авторитеты, но очень интересное – потому что футбольного мозга, мышления и понимания у них у каждого на нескольких начинающих хватит. Конечно, я не буду скрывать, что эти футболисты, несмотря на ветеранский возраст, просто не наигрались и слишком любят это дело. Ну, а «Штурм» привлекает их хорошим коллективом, командным духом, амбициозными задачами. За это спасибо нашим играющим президентам Дмитрию Дымничу и Игорю Наконечному.

По теме:
Луческу в шоке. Мирча узнал, что его прослушивали спецслужбы
Виталий ДАХНОВСКИЙ: «У Динамо и без Ярмоленко есть кому феериты»
У Вереса перед матчем с Динамо кадровые проблемы
Владимир Бондаренко Штурм Иванков чемпионат Украины по футболу среди аматоров Динамо Киев Евгений Хачериди Алексей Дитятьев Артем Старгородский Сергей Шевчук
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела
Футбол | 06 марта 2024, 21:40 1
Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела
Барселона может забрать у украинца топового тренера. И речь не про Мичела

Руководство «сине-гранатовых» уже связалось с Микелем Артетой из «Арсенала»

Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Бокс | 06 марта 2024, 07:20 0
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом

Бывший чемпион мира признался, что это был Владимир Кличко

Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024
Футбол | 06.03.2024, 16:57
Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024
Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Футбол | 06.03.2024, 10:58
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06.03.2024, 06:59
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 3
Футбол
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
05.03.2024, 18:39 10
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
05.03.2024, 14:35 1
Футбол
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
06.03.2024, 07:48
Бокс
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
04.03.2024, 23:05 6
Бокс
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем