Тренер объяснил, почему Хачериди играет на любительском уровне
Владимир Бондаренко из «Штурма» считает, что Евгений еще не наигрался
Главный тренер иванковского «Штурма» Владимир Бондаренко объяснил, почему бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди и другие опытные футболисты сейчас играют на любительском уровне.
– Где находите мотивацию возрастных лидеров? Ведь, казалось бы, после УПЛ, еврокубков и сборных – что доказывать в футболе 36-летнему Хачериди, 35-летнему Дитятьеву, 38-летнему Шевчуку, 42-летнему Старгородскому?
– Мне очень приятно работать с такими ребятами. Дело это нелегкое, потому что передо мной большие футбольные авторитеты, но очень интересное – потому что футбольного мозга, мышления и понимания у них у каждого на нескольких начинающих хватит. Конечно, я не буду скрывать, что эти футболисты, несмотря на ветеранский возраст, просто не наигрались и слишком любят это дело. Ну, а «Штурм» привлекает их хорошим коллективом, командным духом, амбициозными задачами. За это спасибо нашим играющим президентам Дмитрию Дымничу и Игорю Наконечному.
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