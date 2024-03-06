НЕЕСТРУП: «Сыграем против лучшей команды мира. Но нельзя заранее смириться»

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Главный тренер Копенгагена Якоб Нееструп перед игрой сказал:

«Я знаю, что мы в роли догоняющих на выезде в матче против лучшей команды мира. Это почти безысходная ситуация. Но в прошлом сезоне в матче с Сити на Паркене мы видели, что можно 35 минут уступать почти во всем, а затем одна ситуация меняет всю динамику.

Мы должны пользоваться такими ситуациями. Для меня очень важен рейтинг [датских клубов в еврокубках]. Вот почему нам нельзя просто заранее смириться».

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).