Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НЕЕСТРУП: «Сыграем против лучшей команды мира. Но нельзя заранее смириться»
Лига чемпионов
06 марта 2024, 21:25 | Обновлено 06 марта 2024, 21:30
183
0

НЕЕСТРУП: «Сыграем против лучшей команды мира. Но нельзя заранее смириться»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» принимает «Копенгаген»

06 марта 2024, 21:25 | Обновлено 06 марта 2024, 21:30
183
0
НЕЕСТРУП: «Сыграем против лучшей команды мира. Но нельзя заранее смириться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Якоб Нееструп

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Главный тренер Копенгагена Якоб Нееструп перед игрой сказал:

«Я знаю, что мы в роли догоняющих на выезде в матче против лучшей команды мира. Это почти безысходная ситуация. Но в прошлом сезоне в матче с Сити на Паркене мы видели, что можно 35 минут уступать почти во всем, а затем одна ситуация меняет всю динамику.

Мы должны пользоваться такими ситуациями. Для меня очень важен рейтинг [датских клубов в еврокубках]. Вот почему нам нельзя просто заранее смириться».

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

По теме:
ВИДЕО. Второй быстрый гол. Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити
ВИДЕО. Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном
Марко РОЗЕ: «Мы способны играть с Реалом на равных. Надо немного удачи»
Копенгаген пресс-конференция Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Копенгаген Якоб Нееструп
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Теннис | 06 марта 2024, 07:25 0
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?

Стив Джонсон не сумел преодолеть первый раунд квалификации в Индиан-Уэллс

В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику
Футбол | 06 марта 2024, 18:44 35
В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику
В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику

Андрей Шахов опроверг слухи

Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Биатлон | 06.03.2024, 12:55
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Футбол | 05.03.2024, 22:45
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Тренер сборной Украины U-19 рассказал, чем сын Шевченко похож на отца
Футбол | 06.03.2024, 21:15
Тренер сборной Украины U-19 рассказал, чем сын Шевченко похож на отца
Тренер сборной Украины U-19 рассказал, чем сын Шевченко похож на отца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
04.03.2024, 23:05 6
Бокс
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
05.03.2024, 14:35 1
Футбол
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
05.03.2024, 01:44 5
Теннис
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
04.03.2024, 20:55
Бокс
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
05.03.2024, 00:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем