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Лига чемпионов
06 марта 2024, 21:17 | Обновлено 06 марта 2024, 21:25
319
0

ГВАРДИОЛА: «Мы помним, что случилось с Манчестер Юнайтед и Галатасараем»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Ман Сити» и «Копенгаген»

06 марта 2024, 21:17 | Обновлено 06 марта 2024, 21:25
319
0
ГВАРДИОЛА: «Мы помним, что случилось с Манчестер Юнайтед и Галатасараем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола перед игрой сказал:

«Копенгаген хорошо организован и играет очень компактно. Мы были по-настоящему хороши в первом матче, но мы помним, что случилось с Манчестер Юнайтед и Галатасараем [которые не вышли из группы с Копенгагеном].

Наш соперник действительно силен. Приятно выиграть Лигу чемпионов, и, надеюсь, мы снова сможем выйти в четвертьфинал. Но мы уважаем Копенгаген и знаем, что случиться может все, что угодно».

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

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Копенгаген Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Копенгаген Жузеп Гвардиола пресс-конференция
Источник УЕФА
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