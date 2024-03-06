ГВАРДИОЛА: «Мы помним, что случилось с Манчестер Юнайтед и Галатасараем»

6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола перед игрой сказал:

«Копенгаген хорошо организован и играет очень компактно. Мы были по-настоящему хороши в первом матче, но мы помним, что случилось с Манчестер Юнайтед и Галатасараем [которые не вышли из группы с Копенгагеном].

Наш соперник действительно силен. Приятно выиграть Лигу чемпионов, и, надеюсь, мы снова сможем выйти в четвертьфинал. Но мы уважаем Копенгаген и знаем, что случиться может все, что угодно».

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).