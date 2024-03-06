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  4. Виталий ДАХНОВСКИЙ: «У Динамо и без Ярмоленко есть кому феериты»
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 21:08 |
545
0

Виталий ДАХНОВСКИЙ: «У Динамо и без Ярмоленко есть кому феериты»

Игрок ровенчан – о матче против «Динамо»

06 марта 2024, 21:08 |
545
0
Виталий ДАХНОВСКИЙ: «У Динамо и без Ярмоленко есть кому феериты»
НК Верес. Виталий Дахновский

В 20 туре чемпионата УПЛ одним из самых интересных будет поединок в Ривне между «Вересом» и «Динамо», хотя соперники и находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Но киевлянам очень нужны очки, чтобы замахнуться на верхнюю ступеньку пьедестала почета, а хозяевам, чтобы спастись от вылета из элиты.

Один из ведущих игроков «Вереса» Виталий Дахновский в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния:

– Конечно, очень обидно, что не набрали ни одного пункта в двух первых матчах после возобновления чемпионата УПЛ. Хотя, как по мне, то «Верес» заслуживал лучшей судьбы.

– Что же тогда помешало ривненчанам обогатиться такими ценными очками и покинуть опасную зону?

– Отсутствие в ключевых моментах концентрации. Ведь большинство игрового времени мы ни в чем не уступали «Колосу» и «Ворскле», а по количеству созданных голевых моментов даже преобладали. Не знаю, может слишком верили в свои силы, но во втором тайме этих противостояний оказались не совсем готовы к некоторым перестроениям оппонентов.

– В обоих матчах тебя в середине второго тайма заменили.

– С «Колосом» это было решение тренерского штаба, а в Полтаве почувствовал мышечный дискомфорт и решил, что будет лучше не продолжать игру. Сейчас уже все в порядке, к поединку с «Динамо» готовлюсь в общей группе.

– По твоему мнению, «Динамо» – фаворит?

– Несколько лет назад с грандами украинского футбола было очень трудно взять очки. Сейчас ситуация несколько изменилась. Вот самый свежий пример: «Минай» теряет целую группу опытных игроков, ему все эксперты пророчат понижение в классе, готовится к весенней части сезона на искусственном покрытии, но это не препятствует закарпатцам после возобновления чемпионата сыграть вничью с одним из лидеров – «Днепром-1». Так почему бы этого завтра в поединке с «Динамо» не сделать и ривненчанам?

– Но «Динамо» сейчас на ходу, не исключено, что в Ровно после длительного перерыва решит вернуться на поле капитан киевлян Андрей Ярмоленко.

– Если откровенно, то будет завтра Ярмоленко или нет – не имеет большого значения. В «Динамо» есть кому феерить и без него, возьмем, Владислава Кабаева или Назара Волошина. Согласен, в «Динамо» – квалифицированный подбор исполнителей, однако, на мой взгляд, очень многое будет зависеть от нас: продемонстрируем ли мы свои лучшие качества, выполним ли установки тренерского штаба?

Более того, завтра нас будет гнать вперед и добавлять сил 12 игрок «Вереса». Поддержку болельщиков мы очень чувствовали в поединке с «Колосом». К сожалению, не все произошло, как того хотелось. С «Динамо» будет шанс реабилитироваться.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо инсайд Виталий Дахновский Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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