Тренер сборной Украины U-19 рассказал, чем сын Шевченко похож на отца

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, чем нападающий английского «Уотфорда» Кристиан Шевченко, сын легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, похож на своего отца.

– Чем напоминает отца в 17 лет? Похож на него телосложением и также играет в группе атаки. Быстрый, забивает мячи. Но он больше играет на фланге.

– Как ему быстро адаптироваться, когда никогда не играл в нашем футболе, не знает языка?

– Мне кажется, если человек мотивирован, то все будет хорошо. Мы сделаем все, чтобы он чувствовал себя, как дома. В сборную все ребята собираются с хорошей мотивацией, с желанием выигрывать и проявить себя. Они хотят сделать все, ради родной страны. Поэтому уверен, что там все будет хорошо. Со своими сверстниками познакомится. Но у нас, на самом деле, много легионеров и не все знают друг друга. Сейчас такая ситуация, что есть немало игроков из иностранных клубов. Поэтому они должны найти общий язык, чтобы общаться. У нас есть игроки из Бельгии, Германии, поэтому все будет нормально.

Напомним, недавно Кристиан Шевченко получил первый вызов в сборную Украины U-19.