Дани ОЛЬМО: «Надеюсь уехать с Бернабеу победителем»

Испанский полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Дани Ольмо поделился ожиданиями от выездного ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Это особенный стадион, и я здесь впервые. Надеюсь уехать с победой и с местом в четвертьфинале. Непривычно чувствовать давление игры в моей родной стране. Посмотрим, что из этого получится!».

Матч «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг» состоится 6 марта 2024 года в 22:00 по киевскому времени. Победу в первой встрече со счетом 1:0 одержала испанская команда.