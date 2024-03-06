Дани ОЛЬМО: «Надеюсь уехать с Бернабеу победителем»
Полузащитник «РБ Лейпциг» поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала»
Испанский полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Дани Ольмо поделился ожиданиями от выездного ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:
«Это особенный стадион, и я здесь впервые. Надеюсь уехать с победой и с местом в четвертьфинале. Непривычно чувствовать давление игры в моей родной стране. Посмотрим, что из этого получится!».
Матч «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг» состоится 6 марта 2024 года в 22:00 по киевскому времени. Победу в первой встрече со счетом 1:0 одержала испанская команда.
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