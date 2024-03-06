Источник: главный тренер сборной Англии может возглавить Ман Юнайтед
Кроме Гарета Саутгейта, Эрика тен Хага могут заменить на Томаса Франка и Роберто Де Дзерби
Руководители английского «Манчестер Юнайтед» рассматривают 3 варианта для замены нидерландскому тренеру Эрику тен Хагу, который может покинуть клуб летом 2024 года.
По информации популярного издания ESPN, в список кандидатов на пост главного тренера «красных дьяволов» вошли Гарет Саутгейт (сборная Англии), Томас Франк («Брентфорд») и Роберто Де Дзерби («Брайтон»).
В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 44 очка в 27 матчах чемпионата.
Ранее сообщалось, что Гарета Саутгейта в сборной Англии может заменить действующий тренер «Баварии» Томас Тухель.
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