Источник: главный тренер сборной Англии может возглавить Ман Юнайтед

Руководители английского «Манчестер Юнайтед» рассматривают 3 варианта для замены нидерландскому тренеру Эрику тен Хагу, который может покинуть клуб летом 2024 года.

По информации популярного издания ESPN, в список кандидатов на пост главного тренера «красных дьяволов» вошли Гарет Саутгейт (сборная Англии), Томас Франк («Брентфорд») и Роберто Де Дзерби («Брайтон»).

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 44 очка в 27 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Гарета Саутгейта в сборной Англии может заменить действующий тренер «Баварии» Томас Тухель.