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  4. В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 19:22 |
2982
11

В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс

Судья, в целом, все сделал правильно

06 марта 2024, 19:22 |
2982
11
В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс
ФК Шахтер

Комитет арбитров УАФ оценил действия судей в матче УПЛ между «Шахтером» и «Кривбассом» (5:2) В этой игре спорными были два момента: ситуация с быстрым розыгрышем мяча игроками «Шахтера», что привело к голу, а также удаление игрока «Кривбасса».

«Шахтер» – «Кривбасс». Арбитр – Николай Балакин. ВАА – Денис Шурман.

22 мин. Момент с голом после быстрого розыгрыша мяча

Объяснение: игроки команды «Шахтер» быстро разыграли штрафной удар и забили гол в ворота команды соперника. Правилами игры это не запрещено, а наоборот, разрешено. Обращаем внимание арбитров на более четкое применение методических рекомендаций по управлению штрафными ударами.

55 мин. Удаление Хрвое Илича

Объяснение: игрок №23 «Кривбасса» шипами своей бутсы совершает сзади сильный нечестный контакт с ногой соперника, что явно угрожает безопасности оппонента. Арбитр не в состоянии определить серьезность нарушения и только предупреждает нарушителя. ВАА правильно рекомендует ПНП (просмотр на поле), после чего арбитр правильно удаляет нарушителя за грубый фол. Напоминаем, что когда арбитры находятся в хорошей позиции, они должны принимать правильные решения прямо на поле.

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Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Хрвое Илич
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 11
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ViAn
Скриня пандори відкрилась...
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+2
sania
Здається УАФ швидко знайшла джерело для фінансування і спосіб залатати дірку в бюджеті
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+1
wojsergivan
Слава ахметке бабло чемпион!!!!!!
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+1
Gargantua
ну разве это разбор?
можно ли продолжать игру, если игрок не может подняться и сигнализирует, что ему нужна помощь?
можно ли вводить мяч не с того места, где произошло нарушение? ведь на том месте лежит игрок, ожидающий медицинской помощи
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+1
KOT
Тепер офіційно можно не діяти по правилам "фейр-плей" проти Шахтаря
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+1
Выталкиватель парашутистов
Следующие коменты этой бабы с гранатой, пардон, свистком, можно не утруждать себя чтением, все пределно ясно... По видиости ГСМ лоханулся по-полной с назначением Андрюши и он об этом через месяц пожалеет. Кстати, завтра КДК УАФ будет решать вопрос с киевской  городской федерацией футбола- признавать или нет ее незаконное отстранение от коллективного членства в УАФ. Может еще один сюрпризик произойти, очень не приятный для друга ГСМ - Игоря Кочетова...Подождем до завтра  и будем надеяться, что ФФ города Киева вернут в лоно УАФ, ведь много лет назад все не по понятиям произошло...
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0
AK.228
👍👍
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0
sania
Що ще можна було чекати від Каті-дупи.
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0
Lulinnha
Предлагаю каждой команде УПЛ отобрать по одному самому ненужному игроку для нанесения травм кротам. Поломать полсостава на год вперёд. Да, да фолы это часть спорта. И не надо отрицать этого... 
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-1
Фанькин кот
Ну вот, читайте, дынамофаны! Даже ваша УАФ во главе с Андрюшой э-э-э Шевченко разложила всё по полочкам.
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-4
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