В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс

Комитет арбитров УАФ оценил действия судей в матче УПЛ между «Шахтером» и «Кривбассом» (5:2) В этой игре спорными были два момента: ситуация с быстрым розыгрышем мяча игроками «Шахтера», что привело к голу, а также удаление игрока «Кривбасса».

«Шахтер» – «Кривбасс». Арбитр – Николай Балакин. ВАА – Денис Шурман.

22 мин. Момент с голом после быстрого розыгрыша мяча

Объяснение: игроки команды «Шахтер» быстро разыграли штрафной удар и забили гол в ворота команды соперника. Правилами игры это не запрещено, а наоборот, разрешено. Обращаем внимание арбитров на более четкое применение методических рекомендаций по управлению штрафными ударами.

55 мин. Удаление Хрвое Илича

Объяснение: игрок №23 «Кривбасса» шипами своей бутсы совершает сзади сильный нечестный контакт с ногой соперника, что явно угрожает безопасности оппонента. Арбитр не в состоянии определить серьезность нарушения и только предупреждает нарушителя. ВАА правильно рекомендует ПНП (просмотр на поле), после чего арбитр правильно удаляет нарушителя за грубый фол. Напоминаем, что когда арбитры находятся в хорошей позиции, они должны принимать правильные решения прямо на поле.