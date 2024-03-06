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  4. У Вереса перед матчем с Динамо кадровые проблемы
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 18:48 |
519
0

У Вереса перед матчем с Динамо кадровые проблемы

Команда не сможет задействовать всех сильнейших

06 марта 2024, 18:48 |
519
0
У Вереса перед матчем с Динамо кадровые проблемы
НК Верес. Василий Курко

Как стало известно Sport.ua, в календарном поединке 20-го тура чемпионата УПЛ с киевским «Динамо» «Верес» не сможет задействовать всех основных игроков.

По информации нашего источника, точно не сможет помочь ровенской команде Василий Курко, который еще восстанавливается после травмы, полученной на турецком этапе подготовки в феврале.

Под большим вопросом и участие еще одного защитника – Дениса Балана, который не избежал повреждения в матче 18-го тура с «Колосом» и поэтому не сыграл в гостях с «Ворсклой». Денис сегодня уже вернулся в строй, но в лучшем случае завтра будет среди запасных, потому что еще находится не в оптимальной спортивной форме.

Сейчас в активе Курка и Балана, соответственно, 16 и 13 поединков сыгранных в составе «Вереса» в текущем сезоне.

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Верес Ровно Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес - Динамо Василий Курко Денис Балан инсайд травма
Источник Sport.ua
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