В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику

Глава медиадепартамента киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал слухи о том, что клуб может приобрести скандальный экс-заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который во время пребывания на должности часто был замешан в коррупционных скандалах.

«Я вообще впервые слышу такую информацию и о таких намерениях», – сказал пресс-секретарь «бело-синих».

Интересно, что недавно свой же инсайд опроверг и сам Алексей Гончаренко. Народный депутат Украины сообщил, что «не нашел подтверждения этой информации».

Напомним, «Динамо» принадлежит семье Суркисов, которые владеют клубом с 1993 года. Сейчас «Динамо» занимает четвертое место в УПЛ, имея в своем активе 34 очка.