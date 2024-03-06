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Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 18:44 | Обновлено 06 марта 2024, 18:47
1966
9

В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику

Андрей Шахов опроверг слухи

06 марта 2024, 18:44 | Обновлено 06 марта 2024, 18:47
1966
9
В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику
ФК Динамо Киев

Глава медиадепартамента киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал слухи о том, что клуб может приобрести скандальный экс-заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который во время пребывания на должности часто был замешан в коррупционных скандалах.

«Я вообще впервые слышу такую информацию и о таких намерениях», – сказал пресс-секретарь «бело-синих».

Интересно, что недавно свой же инсайд опроверг и сам Алексей Гончаренко. Народный депутат Украины сообщил, что «не нашел подтверждения этой информации».

Напомним, «Динамо» принадлежит семье Суркисов, которые владеют клубом с 1993 года. Сейчас «Динамо» занимает четвертое место в УПЛ, имея в своем активе 34 очка.

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Динамо Киев Игорь Суркис Григорий Суркис чемпионат Украины по футболу покупка продажа Украинская Премьер-лига Алексей Гончаренко Кирилл Тимошенко
Источник Информатор
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OtsoCity
Було лайно суркисів стане лайно тимошенко та буде грати в пердіві
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-2
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AK.228
Х.й з бугра… це занадто маленька пташка щоб щось розуміти 
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-2
_Tor91nado24rly_
Хто-зна, можливо продаж Динамо потроху назріває. І це так, перші дзвіночки.
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-4
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