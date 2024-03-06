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  4. Гончаренко объяснил свой инсайд о покупке Динамо скандальным экс-чиновником
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 18:13 | Обновлено 06 марта 2024, 18:34
2523
4

Гончаренко объяснил свой инсайд о покупке Динамо скандальным экс-чиновником

Алексей не в восторге от этой информации

06 марта 2024, 18:13 | Обновлено 06 марта 2024, 18:34
2523
4
Гончаренко объяснил свой инсайд о покупке Динамо скандальным экс-чиновником
ФК Динамо Киев

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко объяснил свой инсайд о покупке киевского «Динамо» скандальным экс-чиновником Кириллом Тимошенко, который во время пребывания в должности часто был замешан в коррупционных скандалах.

– Алексей, что за инсайд Вы дали относительно того, что Кирилл Тимошенко хочет приобрести «Динамо»?

– До меня дошли такие слухи и я написал пост, но заметил, что эта информация выглядит максимально странной и я ее проверю. В итоге я не нашел подтверждения.

– Из какого источника начала распространяться такая информация?

– Такие разговоры ходили в Киеве среди многих людей в околополитическом кругу.

– Если представить, что доля правды в этом инсайде есть, то откуда у бывшего чиновника Кирилла Тимошенко такие деньги, чтобы купить «Динамо»?

– Откуда у Тимошенко деньги, мы можем догадываться, но я не знаю, сколько стоит «Динамо».

– А какое ваше мнение, как болельщика: Суркисам нужно продавать «Динамо»?

– Это хороший вопрос, но с моей стороны будет некорректно отвечать, потому что я одессит. Скажу так: мне для «Динамо», как флагманского клуба Украины, хочется лучшей судьбы, чем сейчас. Но точно не Кирилла Тимошенко. Шило на мыло менять не хочется.

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Динамо Киев Григорий Суркис Кирилл Тимошенко Игорь Суркис Алексей Гончаренко покупка продажа Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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sasha_d99
А чего, все правильно он сказал!
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+1
Владислав Рейский
нашли кого слушать, это ж пи з д а б о л)
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0
as and
кривбаса кловунам мало).. тим більше суркіс хоче всього 30 лямів..
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0
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