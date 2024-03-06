Гончаренко объяснил свой инсайд о покупке Динамо скандальным экс-чиновником

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко объяснил свой инсайд о покупке киевского «Динамо» скандальным экс-чиновником Кириллом Тимошенко, который во время пребывания в должности часто был замешан в коррупционных скандалах.

– Алексей, что за инсайд Вы дали относительно того, что Кирилл Тимошенко хочет приобрести «Динамо»?

– До меня дошли такие слухи и я написал пост, но заметил, что эта информация выглядит максимально странной и я ее проверю. В итоге я не нашел подтверждения.

– Из какого источника начала распространяться такая информация?

– Такие разговоры ходили в Киеве среди многих людей в околополитическом кругу.

– Если представить, что доля правды в этом инсайде есть, то откуда у бывшего чиновника Кирилла Тимошенко такие деньги, чтобы купить «Динамо»?

– Откуда у Тимошенко деньги, мы можем догадываться, но я не знаю, сколько стоит «Динамо».

– А какое ваше мнение, как болельщика: Суркисам нужно продавать «Динамо»?

– Это хороший вопрос, но с моей стороны будет некорректно отвечать, потому что я одессит. Скажу так: мне для «Динамо», как флагманского клуба Украины, хочется лучшей судьбы, чем сейчас. Но точно не Кирилла Тимошенко. Шило на мыло менять не хочется.