Источник: игрок лидера УПЛ попрощался с командой. Он перейдет в Полесье

Украинский защитник «Днепра-1» Василий Кравец попрощался с партнерами по команде, сообщает Telegram-канал Днепрянин.

По информации источника, 26-летний футболист отсутствовал на сегодняшней тренировке и не готовится к матчу против львовского «Руха».

Отмечается, что Василий станет игроком житомирского «Полесья». О трансфере должны объявить скоро.

В этом сезоне Василий Кравец провел 21 матч за «Днепр-1», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.