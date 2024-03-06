Источник: игрок лидера УПЛ попрощался с командой. Он перейдет в Полесье
Василий Кравец больше не сыграет за «Днепр-1»
Украинский защитник «Днепра-1» Василий Кравец попрощался с партнерами по команде, сообщает Telegram-канал Днепрянин.
По информации источника, 26-летний футболист отсутствовал на сегодняшней тренировке и не готовится к матчу против львовского «Руха».
Отмечается, что Василий станет игроком житомирского «Полесья». О трансфере должны объявить скоро.
В этом сезоне Василий Кравец провел 21 матч за «Днепр-1», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.
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