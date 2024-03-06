После тяжелого матча с Реалом. Яремчук может пропустить игру Ла Лиги

По информации испанских СМИ, форвард «Валенсии» Роман Яремчук в тяжелом матче против «Реала» (2:2) получил небольшое повреждение и все еще не вернулся к полноценным тренировкам.

Пока что участие украинского игрока в матче нового тура чемпионата Испании против «Хетафе» остается под вопросом.

Яремчук в матче с мадридцами забил гол в ворота вратаря Андрея Лунина. Для Романа это третий гол в нынешнем сезоне Ла Лиги и четвертый в сезоне.

Игрок выступает за испанскую команду на правах аренды из «Брюгге».