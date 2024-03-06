Испания06 марта 2024, 18:32 |
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После тяжелого матча с Реалом. Яремчук может пропустить игру Ла Лиги
Игрок получил повреждение в битве с мадридцами
06 марта 2024, 18:32 |
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По информации испанских СМИ, форвард «Валенсии» Роман Яремчук в тяжелом матче против «Реала» (2:2) получил небольшое повреждение и все еще не вернулся к полноценным тренировкам.
Пока что участие украинского игрока в матче нового тура чемпионата Испании против «Хетафе» остается под вопросом.
Яремчук в матче с мадридцами забил гол в ворота вратаря Андрея Лунина. Для Романа это третий гол в нынешнем сезоне Ла Лиги и четвертый в сезоне.
Игрок выступает за испанскую команду на правах аренды из «Брюгге».
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